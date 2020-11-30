شاهد.. محمد رمضان يسقط على المسرح اثناء استلام جائزه

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج أثناء حضوره فعاليات مهرجان الضيافة، المقام حالياً في دبي، حين سقط عند صعوده على خشبة المسرح لتسلم جائزته وسط صراخ الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم على النجم المصري.

وتدارك رمضان الموقف بشكل سريع ووقف بعد ثوانٍ معدودة وواصل السير ليتسلم جائزته.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، إذ عبر البعض عن حزنهم لسقوط الفنان.

يذكر أن هذه الدورة الرابعة من مهرجان الضيافة، حضرها عدد من الشخصيات العامة في الوطن العربي والنجوم ومن بينهم لطيفة ولجين عمران.

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