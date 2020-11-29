دبي تستضيف مجموعة من الفنانين خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49

استضافت دبي عددا من أبرز المطربين والموسيقيين الموهوبين احتفالاً باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة اضافة الى مجموعة من الحفلات والعروض الموسيقية وعروض الألعاب النارية والأضواء وذلك ابتداء من امس وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باختيار نخبة من الفنانين الذين سيقدمون مجموعة متنوعة من ألوان الموسيقى تلبيةً لأذواق الجمهور من جميع الأعمار والثقافات وذلك مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الجمهور.

وتتيح دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بأمسيتين رائعتين من الموسيقى والأغاني العربية والخليجية في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي وتقدم حفلات اليوم الوطني لدولة الإمارات بالتعاون مع MBC للجمهور أمسية تحييها الفنانة بلقيس والفنان محمد الشحي يوم 2 ديسمبر حيث تتمتع بلقيس بشعبية كبيرة في دولة الإمارات وخارجها حيث حصلت على نجمة تحمل اسمها في ممشى المشاهير بدبي فيما يحظى الفنان محمد الشحي بشهرة واسعة على مستوى المنطقة في غناء القصائد الشعرية وأسلوب الغناء الخليجي.

كما تستضيف حفلات اليوم الوطني لدولة الإمارات بالتعاون مع MBC أيضا بتاريخ 3 ديسمبر الفنان عيضة المنهالي والفنانة شمة حمدان في حديقة برج بارك ويتميز عيضة بكونه ملحنا وشاعرا يغني غالبا بدون آلات موسيقية وهو معروف جيداً في جميع أنحاء المنطقة بعد أن أصدر ألبومه الأول "مهما جرى" في عام 2002. وتبع ذلك إصدار ستة ألبومات أخرى بالإضافة إلى الأغنية المنفردة "متصوع" أما شمة حمدان فقد نجحت في الوصول إلى المراحل النهائية في برنامج المواهب التلفزيوني الشهير "آرابز جوت تالنت" في عام 2012 عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط وتحظى شمة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة من خلال أغانيها الشهيرة "الحلا صوبك" و"معجبة" و"نحن هنا".

ومن جهة أخرى يقدم عرض HomeGrown Beats مجموعة مختارة من المواهب الشابة التي تؤدي تشكيلة متنوعة من ألوان الموسيقى خلال احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات هذا بالاضافة الى مجموعة من الفعاليات الممتعة الاخرى احتفاء بهذه المناسبة.

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