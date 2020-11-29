اكتشاف جسم غريب داخل أنف إنسان منذ 50 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

عانى مواطن روسي لفترات طويلة من صعوبة في التنفس، وخصوصًا من فتحة أنفه اليمنى، وظل يشكو لفترات طويلة ويذهب للأطباء للاطمئنان على نفسه.

وباءت كل المحاولات بالفشل وعند الاتجاه إلى المستشفى لإجراء فحص وأشعة على منطقة الأنف، فكشفت وجود انسداد في الممر الأنفي الأيمن بشكل كامل بسبب وجود جسم غريب عالق في الجزء الخلفي بالقرب من البلعوم الأنفي.

ومع إخبار المريض البالغ من العمر 59 عامًا بذلك اندهش لهذا لأمر، ولكن مع استرجاع ذكرياته افتكر أنه أدخل قطعة معدنية في أنفه أثناء لعبه بها، وقال إنه نسي الأمر ولم يخبر والدته لخوفه منها وفق أخبار اليوم المصرية.

وفي محاولة لتجاوز الأمر قام الأطباء بإجراء عملية منظار استغرقت ساعة لخرج هذا الجزء المعدني من أنف المريض ليتنفس بعدها بشكل طبيعي.

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