وفاة الممثل ديفيد براوس أحد أبطال سلسلة "حرب النجوم"

المصدر: د ب ا

توفي الممثل البريطاني ديفيد براوس، الذي يشتهر بأداء شخصية دارث فادير في سلسلة أفلام "حرب النجوم" عن عمر يناهز 85 عاما، بحسب ما أعلنته إدارته اليوم الأحد.

وقالت شركة بوينجتون التي تدير أعمال براوس" بكل الأسف والحزن بالنسبة لنا وللملايين حول العالم نعلن وفاة عميلنا ديفيد براوس عند عمر يناهز 85 عاما.

وأضافت الشركة أنه توفى بعد صراع قصير مع المرض.

وكان براوس قد ولد في بريستول في انجلترا، وكان مهتما برفع الأثقال في بداية حياته، وفاز بعدة بطولات.

وقبل سلسلة أفلام" ستار وورز" قام براوس بتجسيد عدد من الشخصيات المخيفة في عدد من أفلام الرعب.

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