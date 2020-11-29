الكرة الأرضية تشهد خسوف شبه ظلى للقمر يوم غد

المصدر: البيان الإلكتروني

ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر غدا الاثنين 30 نوفمبر 2020، ويتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريا، الأمر الذى ينتظره هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف.

ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا ما عدا معظم الجزء الشمالى منها – قارة أسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية".



وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات وإحدى عشر دقيقة تقريبا، وفق "اليوم السابع".

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