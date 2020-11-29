في واقعة غريبة.. طبيب يحتجز مفتشي الصحة داخل مركزه غير المرخص

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم طبيب مسالك بولية على غلق أبواب مركزه على أعضاء لجنة تفتيش من مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وتركهم داخل المركز وفر هارباً، وتم على الفور تدخل رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، بمصر، بقيادة اللواء عصام يس مدير الأمن، وتم فتح المركز وإخراج أعضاء لجنة التفتيش بسلام، وفقاً لـ "اليوم السابع".

وكان اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطاراً من قيادات مديرية الشئون الصحية بالأقصر، باحتجاز الطبيب "أ.م" طبيب مسالك بولية ويمتلك مركز تفتيت للحصوات غير مرخص بوسط مدينة الأقصر، لأعضاء لجنة تفتيش من مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وتركهم داخل المركز وغادره هارباً منه، بعد خروجهم في حملة للتفتيش على المركز المخالف.

وتم على الفور انتقال قوة أمنية بقيادة مدير أمن الأقصر، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لموقع مركز تفتيت الحصوات وتم اقتحامه وإخراج الأطباء المحتجزين وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق، وجارى ضبط وإحضار الطبيب المتهم بالواقعة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز