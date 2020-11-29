معرض مشاريع خريجات «الفنون» بجامعة زايد يحتفي بالإبداعات الشابة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، معرض مشاريع خريجات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد للعام الأكاديمي 2019 ــ 2020، في حي دبي للتصميم. ضم المعرض مجموعة متنوعة تتألف من 52 عملاً فنياً في مجالات الفنون المرئية، التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والرسوم المتحركة.

واطلعت معالي نورة الكعبي على أعمال الطالبات وأعربت عن إعجابها بمشاريعهن: «تتميز طالبات الفنون بجامعة زايد بحس فني فريد.. أرى أعمالاً فنية متجددة في كل دفعة تتخرّج، وقد أثبتت طالبات هذا العام جدارتهن وإبداعهن، وذلك بتخطيهن جميع الصعوبات التي فرضتها علينا جائحة «كوفيد 19»، والخروج بأعمال فنية مشرّفة تعبر عن أفكار هادفة، وتتسم بحس مجتمعي عالٍ».

وأضافت: «تعمل جامعة زايد باستمرار على تشجيع طلبتها خلال دراساتهم الجامعية والدراسات العليا على ريادة الأعمال وتدعمهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة التي تتناسب مع توجهات الأجندة الوطنية، ويعد معرض الخريجات مثالاً عن دمج المناهج الأكاديمية مع البيئة الإبداعية لتسليح شبابنا بمهارات وممارسات فنية متعددة تقود مسيرة الاقتصاد الإبداعي في الإمارات خلال السنوات المقبلة».

ومن جهته، أكد كيفن بادني، عميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية على أن استضافة المعرض في حي دبي للتصميم يضع الطلبة في تواصل مباشر مع الجمهور، ويعطيهم الفرصة في التفاعل مع الفنانين الآخرين والنقاد لإثراء تجربتهم.

وعلّق على المعرض قائلاً: «لقد شكّل معرض هذا العام تحدياً كبيراً للجميع، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أعمال الطالبات، فقد أظهر فيهن مدى التزامهن وعزمهن على المثابرة. وإنني فخور بالنتائج التي توصلن إليها وسعيد بكل المواضيع التي تطرقن لها...».

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