الفنان أحمد بدير يقاضي إعلامية كويتية تنمرت عليه

المصدر: وكالات

كشف الفنان المصري القدير، أحمد بدير، "السبت"، عن مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد تنمرها عليه والسخرية.



وجاء ذلك بعد مشاركة الإعلامية مي العيدان، صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بتطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليها بالقول: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع". بحسب روسيا اليوم.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه: "جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".

وردت سارة ابنة أحمد بدير، عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أو ضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

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