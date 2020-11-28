«إيزابيل» سارة الشاذلي في عرض أول بـ«القاهرة السينمائي»

المصدر: القاهرة - البيان

تستعد المخرجة المصرية سارة الشاذلي للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير «إيزابيل»، وذلك في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كما أطلقت البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية، وذلك استعداداً للمشاركة في المهرجان.

وتدور أحداث فيلم «إيزابيل» حول فتاة خجولة وانطوائية، تتذوق شعور الخسارة والفقد لأول مرة في حياتها التي تعيشها بين أم منشغلة بدوام عملها اليومي، ومربية مقيمة معها بشكلٍ دائم.

الفيلم من إنتاج مدرسة السينما والتلفزيون الدولية بكوبا، ومن بطولة إيلاين بيلتران ليموس وكلاوديا توماس فونتس، ويضم فريق العمل كتابة السيناريو والحوار سارة الشاذلي ومالينا كسبيديس جواريني، مدير التصوير نوهيلي فلورتيسا باراهونا مونتاج إليسا تشن هزاو، منتج منفذ أيسيا فيجيروا.

وقد درست سارة إخراج الأفلام الروائية بالمدرسة الدولية في كوبا، وذلك بعد تخرّجها من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصها في دراسة الأفلام، حيث كتبت وأخرجت أفلاماً قصيرة مثل «سوما» و«الأم» و«إيزابيل» و«عيد الميلاد». بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية، تدربت بقسم الأرشيف في «سينماتك» في باريس. وتعمل سارة حالياً على أول أفلامها الروائية الطويلة بعنوان «العودة»، والذي تناقش من خلاله تناقض العلاقة بالوطن بين الحب والكره، وأيضاً كفاحها للعثور على مكانها كامرأة في هذا المجتمع.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز