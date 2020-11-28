فايز السعيد يتغنى بـ«صانع السلام» ويهدي الوطن «حب الإمارات»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تعرفه جيداً دروب الأغنية الوطنية، التي طالما اعتبرها درة أعماله، ويجد فيها فرصة للتعبير عن حبه للوطن، وقيادته الرشيدة، إنه الفنان فايز السعيد، الذي لا يكاد ينتهي من عمل حتى يتحف الساحة الفنية بعمل جديد، يتغنى فيه بمكارم قيادتنا الرشيدة، وبرؤيتها الثاقبة. أجندة «سفير الألحان» بدت مزدحمة هذه الأيام، حيث يضع لمساته الأخيرة على مجموعة من الأعمال الوطنية الخاصة باليوم الوطني الـ 49.

«صانع السلام».. عنوان اختاره فايز السعيد لأحدث أعماله التي وصفها بـ«الملحمة الشعرية»، وكشف عنها عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، حيث أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. السعيد نشر من الملحمة أول جملها الموسيقية، وتوجها بكلمة «قريباً»، حيث من المقرر أن ترى النور مطلع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق احتفالات اليوم الوطني، وكتب معلقاً: «ملحمة شعرية بعنوان (صانع السلام) لصانع السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان»، وأشار السعيد الذي نشر مقطعاً بسيطاً من الأغنية إلى أنها من تأليف نخبة من شعراء الإمارات ويتقدمهم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وأن الأغنية من ألحانه وتوزيع زيد عادل، وإشراف المخرج جمعة السهلي.

من جهة ثانية، لن يغيب نجم «سفير الألحان» عن سماء الوطن، في احتفالاته باليوم الوطني، حيث أطلق، أمس، وعبر حسابه على «إنستغرام» أغنيته الجديدة الحاملة لعنوان «حب الإمارات»، والتي يشكل فيها «دويتو» جميلاً مع الفنانة ديم، التي اكتشف بنفسه موهبتها. في هذه الأغنية يترنم السعيد وديم بقصيدة طويلة، صاغ كلماتها الشاعر الإماراتي علي الخوار، حيث يقول مطلعها (شوفي غلاها وين في داخل الذات... شوفي المحبة كيف نبضات نبضات). الأغنية الجديدة التي لقيت تصفيق الجميع وثناءهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بثتها أيضاً قناة سما دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في إطار احتفالاتها باليوم الوطني الـ 49.

«صانع السلام» و«حب الإمارات» عملان يطلان بكل أناقة، بعد مرور أيام على إطلاق فايز السعيد للأيقونة الغنائية «استبشروا يا أهل الهجن»، التي أهداها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث تتغنى بطيبه وكرمه، حيث جمعت هذه الأيقونة بين صوت الفنان عيضة المنهالي، وألحان فايز السعيد، وهما اللذان تعاونا في الكلمات مع الشاعر محمد بن مشيط المري، بينما تولى توزيعها زيد عادل.

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