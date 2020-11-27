إطلالة مفاجئة للفنانة مي نور الشريف

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها عبر حسابها بتطبيق انستغرام، بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف، في الصور التي نشرتها بحفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.

وظهرت مي نور الشريف، في الصور، بجسم رشيق بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من وزنها، بالإضافة إلى تغير كبير في ملامحها بعدما أصبح وجهها نحيفًا بعد ما خضعت لرجيم قاسٍ.

ونشرت الفنانة مي نور الشريف، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها مع والدتها الفنانة بوسي، وهما يحتفلان بعيد ميلاد الأخيرة، بحضور عائلي.

وظهرت في الصور الفنانة بوسي، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها الـ67، الذي وافق الخميس 26 نوفمبر.

وعلقت مي نور الشريف، على صور عيد ميلاد والدتها، قائلة: «كل سنة و خميس أخويا و أمي حبيبتي طيبين يا رب سنة سعيدة بالصحة و النجاح و منورين حياتنا».

من جهة أخرى، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، في حفل عيد ميلاد الأخيرة.

وعلّقت بوسي شلبي، على صورتها مع بوسي، لتهنئها بعيد ميلادها قائلة: «كل سنه وبوسبوس حبيبتي طيبة»، لتنهال عليها التعليقات المهنئة لـ بوسي، من معجبيها ومحبيها بحسب موقع صدى البلد.

صورة الفنانة بوسي، الأخيرة في حفل عيد ميلادها، هي إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها، إذ لم تعد معتادة الظهور للجمهور لاسيما في الفترة الأخيرة، التي لم تشارك فيها بأعمال فنية أو بالظهور عبر الفضائيات أو السوشيال ميديا.

يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة الشابة شيماء عباس، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، بعد غياب طويل للأخيرة عن الظهور، وذلك ضمن عرض «سينما مصر» للمخرج خالد جلال.

وعلقت الفنانة الشابة، على صورتها مع بوسي، قائلة: «صاحبة أرق وجه وتعبير وإحساس فى السينما المصرية .. العصفورة النجمة #بوسي .. نورتينا».

وظهرت بوسي، في الصورة التي نشرتها شيماء عباس، وعلامات تقدم العمر تتغلب على ملامحها، فبدت ببشرة مجعدة، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بالتغير الكبير الذي حدث لها.

كان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.

مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.

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