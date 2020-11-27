الشارقة للفنون تنظم معرض الكتب الفنية «نقطة لقاء»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، عن تنظيم النسخة الثالثة من معرض الكتب الفنية «نقطة لقاء»، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل، والذي سيقام في بيت عبيد الشامسي التاريخي، في ساحة الفنون بالشارقة.

وتقدم النسخة الثالثة من المعرض، مطبوعات لفنانين وكتّاب وأكاديميين وناشرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مجموعة مختارة من المؤلفات التاريخية والأكاديمية، بالإضافة لمنشورات فنية في تخصصات متعددة، كما ستشمل الإصدارات المقدمة في المعرض، عناوين متصلة بتاريخ ونظرية ونقد الفن. وسيتم عرض هذه المنشورات في القسم التقييمي الخاص بالمؤسسة، وضمن قسم الكتب المستقلة، فيما سيسلط قسم الإمارات، الضوء على مجموعة مختارة من الكتالوجات وكتب الفنانين، وغيرها من المواد المنشورة محلياً وعالمياً.

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