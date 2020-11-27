فاطمة الهاشمي تسكب إبداعها في تشكيلة الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

للموضة مواسم خاصة بها، وعالم الأزياء لهذا الموسم يتلوّن بإبداعات المصممين، وتظهر تصميماتهم القوة وسمات الأنوثة. وتكمن قوة التصميم في الألوان المستخدمة التي تعكس جمالية وشفافية روح المرأة المعاصرة، وعوامل قوتها لتجعلها واثقة دائماً من إطلالتها في كل وقت.

فالألوان، مثل البني والبرقوقي والبيج والفحمي والرمادي البارد والأزرق، تتناغم مع هذا الموسم، وتعكس جاذبية خاصة تحمل مزيج عصف الشتاء تارة، وهدوء الخريف تارة أخرى. أما بالنسبة إلى الخامات، يمكنك هذا الموسم اختيار الأورغانزا المعروف، وهو قماش رقيق وشفاف، يصنع في العادة من الحرير، ليمنح الأزياء مظهراً راقياً وجذاباً.

واعتماداً على ذلك، أطلقت المصممة الإماراتية فاطمة الهاشمي التي أسّست علامة «هاش ديزاين»، تصاميم مجموعتها الجديدة «وينتري هيوز» لفصلي الخريف والشتاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعلامة التجارية. وظهرت قطعها بأسلوب هادئ.

كما تميزت بالرقي والتطور لضمان الراحة التامة، ما ضمن لها الوصول إلى أعلى المستويات، خاصة بعد أن كشفت عن العباية ذات الوجهين، لتقدم من خلالها شكلين مختلفين يناسبان مزاجين متباينين في قطعة واحدة. وتضم التصاميم الأخرى مجموعة من الألوان المثالية التي تتناسب مع هذا الموسم. وتشمل تشكيلة الفساتين قطع القفطان المصممة بلمسة مغربية رائعة ومتناسقة معها.

أحسنت المصممة اختيار الأقمشة بعناية شديدة، كما راعت خطوط التصميم الراقي، فضلاً عن اهتمامها بأدق التفاصيل، وهي العناصر الأساسية التي تقوم عليها العلامة التجارية، حيث تأخذ بالحسبان تعزيز التسوق الواعي والراقي، ومواكبة احتياجات الموضة للمرأة في الإمارات بشكل مثالي.

وتجدر الإشارة إلى أن «هاش ديزاين» تعد علامة تجارية تقدم لعميلاتها قطعاً مميزة وحصرية لتناسب أحدث صيحات الموضة. وكانت فاطمة الهاشمي التي نالت درجة البكالوريوس في التسويق والاتصال من جامعة زايد بدبي، قد بدأت رحلتها مع ريادة الأعمال من المنزل، وسرعان ما اكتسبت قاعدة كبيرة من المعجبين على الإنستغرام، الأمر الذي مهّد لها الطريق لإطلاق علامة «هاش ديزاين» التي سرعان ما تحوّلت إلى رمز للتصاميم الملهمة والفساتين الأنيقة.

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