«أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي» تفوز بجائزة عالمية مرموقة

المصدر: دبي - البيان

حصل مشروع مسابقة التصوير الضوئي لأهداف التنمية المستدامة، والذي سبق أن أطلقته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

وبالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، على جائزة عالمية مرموقة من جمعية الأفكار البريطانية (IDEAS UK) عن فئة الابتكار، ما يعكس التقدير الدولي لالتزام الأمانة العامة الواضح بتطبيق أحدث وسائل وأدوات الإبداع والابتكار، والتي أصبحت أسلوب عمل لديها لنشر الوعي تجاه أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

وحول هذا الإنجاز، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «منذ انطلاقنا في مسيرة أهداف التنمية المستدامة، ونحن في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على قناعة تامة بأن الجهود لتحقيق الأهداف، ليست حصراً على المسؤولين أو الخبراء في الحكومات أو الشركات الخاصة فقط، بل أيضاً يمكننا تحقيق الأهداف العالمية، من خلال مساهمات الناس، وتعبيرهم المختلف والمتفرد، عن طريق استخدام الفن أو الموسيقى أو التصوير الضوئي.

ولهذا، نعتز بهذا التكريم، المتمثل في فوز مشروع مسابقة التصوير الضوئي بهذه الجائز العالمية المرموقة، عن مسابقة لا تعرف السياسة، بل هدفها نشر التوعية حول العالم، بأهداف التنمية المستدامة عبر استخدام عدسات المصورين، بدون أي تمييز، مؤكدين في دولة الإمارات، على أهمية الشراكات والتعايش، وتعزيز روح التسامح والإخاء والسلام بين الشعوب المختلفة».

عبقرية

ومن جانبه، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: «يسعدنا فوز مسابقة التصوير الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والتي تمَّ تنظيمها بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بجائزة فئة (الابتكار)، ضمن جوائز جمعية الأفكار البريطانية لعام 2020. إنَّ هذا الفوز يعزّز من قيمة الفكرة، وعبقرية تنفيذها.

وهذا ليس مستغرباً في منطقتنا، فنحن بدعمٍ وتوجيهٍ مستمرين من سمو وليّ عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعمل في المرحلة الحالية تحت مظلةٍ فكريةٍ مفادها «تواصل العقول وصنع المستقبل»، تحضيراً للحدث العالمي العام القادم «إكسبو 2020»، لنقدّم دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لنموذج رائد لمستقبل الحياة على الكوكب».

وأشار مالك المدني، ممثل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إلى هذا الإنجاز بقوله: «يسرني أن أرى اليوم هذا التقدير العالمي للمشاريع المبتكرة بين اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

وجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وكيف تمكنا كفريق عمل واحد، من تأكيد دور دولة الإمارات، وريادتها كمساهم عالمي ملتزم بتنفيذ ونشر الوعي بهذه الأهداف، ليس على الصعيد المحلي فقط، بل أيضاً عالمياً. فأهداف التنمية المستدامة، هي خارطة طريق لعالم مزدهر، يحتضن الجميع».

وقالت زينة كوكس مديرة العمليات في جمعية الأفكار البريطانية: «على مدى أكثر من 30 عاماً، اعترفت مؤسسة الأفكار البريطانية «IDEAS UK»، بأفضل الأفكار المميزة من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مسابقة فكرة العام. لقد أظهرنا مراراً وتكراراً، كيف يمكن للابتكار في مكان العمل، أن يعود بفوائد كبيرة على الموظفين والعملاء والمؤسسات».

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