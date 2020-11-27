كورونا يُسكت شيخ الأغنية المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الفنان المغربي محمود الإدريسي، المعروف بـ"شيخ الأغنية المغربية"، أمس، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وفارق الإدريسي الحياة عن عمر يناهز 72 سنة، بعد دخول العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، وفقاً لما نشر موقع صحيفة "الصباح" المغربية.

ويعتبر محمود الإدريسي، المولود سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد أشهر رموز الأغنية المغربية.

وأثرى الفقيد المكتبة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغانٍ رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبي"، و"محال ينساك البال" و"عيشي يا بلادي"، وغيرها من الأعمال.

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