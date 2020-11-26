اكتشاف أول عظام لطائر البجعة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصر اكتشاف أول عظام طيور بموقع وادي الحيتان في محمية وادي الريان.

وقال الدكتور محمد سامح، مدير عام محمية المنطقة المركزية، لـ"سكاي نيوز عربية": "الكثير من الأسرار ما زالت مخزونة ولم تكتشف في منطقة وادي حيتان"، مؤكداً أننا أمام اكتشاف فريد من نوعه.

وأوضح سامح تفاصيل الاكتشاف، مشيراً إلى أن العظام المكتشفة حديثاً تعود إلى بجعة عمرها نحو 37 مليون سنة، لتصبح بذلك أقدم بجعة مكتشفة في التاريخ، وهو ما يضفي الأهمية على هذا الاكتشاف.

وذكر أن هذا هو الاكتشاف الأول من نوعه لعظام طيور في هذه الحقبة التاريخية، المعروفة بعصر الإيوسين، حيث لم يسبق من قبل اكتشاف عظام طيور في هذه الحقبة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الورقة العلمية الخاصة بالكشف العلمي الجديد، مؤكداً أن الإعلان الرسمي سيتم في غضون شهر من الآن بعد الانتهاء من الإجراءات المتبعة.

ويقع وادي حيتان داخل محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم التي تبعد عن جنوب القاهرة بنحو 150 كم، وتم تسجيله ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 2005.

ويكشف الموقع أسرار تطور الحيتان، ويرجع تاريخ المنطقة إلى عصر الإيوسين، عندما كانت مغطاة بمياه البحر المتوسط، قبل نحو 40 مليون سنة.

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