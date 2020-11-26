وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة متأثراً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت نهاد أبو القمصان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، وفاة زوجها الناشط في مجال حقوق الإنسان حافظ أبو سعدة عن عمر يناهز 55 عاماً.

وقالت أبو القمصان، عبر حسابها على "فيسبوك": "الدكتور حافظ أبو سعدة، المحامي والمناضل الحقوقي، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له وادعوا لنا".

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان، تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة.

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