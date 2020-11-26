بهاء سلطان يعلن موقفه من الانضمام إلى جمعية قراء القرآن

المصدر: البيان الإلكتروني

رد الفنان بهاء سلطان على الجدل المثار عن إمكانية قبول انضمامه إلى جمعية قراء القرآن الكريم، بعدما حفظه أخيراً وتم تداول بعض السور بصوته.

وقال سلطان، عبر حسابه على "فيسبوك": "أود أن أتقدم بالشكر للدكتور أحمد كريمة ونقيب القراء محمد حشاد، وأوضح الالتباس الحاصل، حيث إن بعض الصحفيين أخذوا كلامهم على غير محمله، وصدَّروا للناس أنهم يمنعوني من دخول النقابة، وهذا ما أنفيه نفياً قاطعاً وجازماً".

وأعرب عن شكره للخالق العظيم الذي ساعده وشرح صدري لحفظ القرآن "الكتاب المستبين، وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، الذي يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير، لفضله العظيم الذي يبث السعادة والرضا والصدق"، معبراً عن ثنائه لجمهوره الذي شجعه منذ بداية مشواره الفني وما زال يسانده في كل مراحل حياته الفنية.

وأوضح أنه لم يطلب يوماً أن ينضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مع أنه شرف كبير له، قائلاً: "كل اللي يعرفني يعلم إني أبسط من كدا، وإني حبيت أشارك جمهوري جزء من حياتي الخاصة التي أعتبرها حقاً من حقوقهم أن يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الابتهالات والتواشيح الدينية وبعضاً من آيات القران الكريم التي يقرؤها على مواقع التواصل الاجتماعي".

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