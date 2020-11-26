الموت يفجع سوزان نجم الدين في عيد ميلادها

المصدر: دبي - البيان

فجع الموت النجمة السورية سوزان نجم الدين يوم احتفالها بعيد ميلادها في زوجها سراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية إثر سكتة قلبية.

وكانت نجم الدين قد عانت الفراق والبعد قسراً عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات، نتيجة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين، وهو ما تسبب في عدم رؤيتها له ولأولادها، ولكنها كانت على تواصل دائم به وبأولادها، بعد فشل كل محاولاتها في الحصول على تأشيرة ودخول امريكا لتجتمع بعائلتها.

وحالياً تحاول سوزان الحصول على تأشيرة استثنائية لدخول أمريكا أو جلب أولادها ليعيشوا معها، في محاولة لجمع شمل العائلة بعد رحيل ربها.

سوزان عبرت عن حزنها الشديد على زوجها الراحل وقلقها على أبنائها من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين، مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا، فقدت اليوم زوجي الحبيب، نصفي الآخر وأبو أولادي، سراج الدين الأتاسي، ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحاً، رحمك الله يا أب الغوالي، وأسكنك فسيح جنانه".

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