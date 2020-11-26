11 مليون مشاهد لأب يحرج طفلته خلال تعلمها عن بعد

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو طريف لأب يرقص في أرجاء المنزل بينما تعمل طفلته على متابعة تعليمها عن بعد عبر الإنترنت.

وكانت الطفلة ديلاني جونز البالغة من العمر 6 سنوات من بيفرتون بولاية أوريغون الأمريكية تصور نفسها خلال برنامج تعليمي للحرف اليدوية. ولم يدرك والدها، إسحاق جونز، أنها كانت تصور نفسها للمدرسة وليس فقط للمرح، وراح يرقص بفرح على أنغام "أبتاون فانك".

وقالت جينيفر جونز والدة الطفلة ديلاني لبرنامج "صباح الخير يا أمريكا": “ فوجئت عندما صادفت مقطع فيديو يظهر زوجي يرقص في خلفية هذا البرنامج التعليمي الخاص بالحرف اليدوية.. بينما كنت أتابع المشاهدة، كنت أضحك لدرجة أن الدموع كانت تتدفق من عيناي".

وتم تحميل الفيديو على فيسبوك، حيث تمت مشاهدته أكثر من 11 مليون مرة.

وقالت جونز: "كنت أعرف أن زوجي لم يعلم أن ديلاني أرسلت الفيديو إلى معلمتها". "عندما اتصلت به في العمل لأخبره أنني وجدت مقطع فيديو له وهو يرقص في الخلفية أثناء قيامها بمشروع حرفي وأنه قد تم إرساله إلى معلمتها، سألني إذا كنت متأكدة مما أقوله عدة مرات."

وقد شعر الأب بالحرج الكبير عندما أدرك أن الفيديو قد وصل إلى المدرسة وتم تحميله على فيسبوك، أما المشاهدون فقد استمتعوا بمشاهدته وهو يضفي جوا من المرح والسعادة في المنزل.

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