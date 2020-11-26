«العين الثقافي» يعود بفعاليات وورش افتراضية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجموعة من الفعاليات وورش العمل الافتراضية ضمن برنامج العين الثقافي خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، في كل من مركز القطارة للفنون وقصر المويجعي بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من «كوفيد 19»، ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات التراثية والشعبية والفنية والثقافية التي تناسب كافة الأعمار.

وقال عمر سالم الكعبي، مدير متاحف العين: «نواصل جهودنا لإثراء المشهد الثقافي من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للوصول إلى الفعاليات الفنية عبر الإنترنت».

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