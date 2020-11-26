معرض للصينية بيشو زهانغ في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

وسط إجراءات احترازية، نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، معرضاً تشكيلياً للفنانة الصينية بيشو زهانغ، الطالبة في قسم الإعلام في الجامعة القاسمية، وحضر حفل افتتاح المعرض إبراهيم سعيد بطي مدير النادي، والدكتور عمرو أبو النواس عميد شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية، وناصر الدرمكي مدير الأنشطة الاجتماعية والرياضية في النادي، وعبد الجبار ويس مشرف مرسم الجامعة.

ضم المعرض 32 لوحة متوسطة الحجم، منفذة على خامات متعددة، تنوعت بين الألوان المائية وألوان الأكريلك والألوان الزيتية وقلم الرصاص، وغلب عليها الأسلوب التعبيري من خلال موضوعات الطبيعة الصامتة والبورتريهات ومشاهد من قريتها في الصين، وتكوينات لونية بدلالات متعددة.

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