«المنطقة الإبداعية ـ ياس».. نقلة نوعية للإعلام والترفيه في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «twofour54 أبوظبي» أنها ستفتتح «المنطقة الإبداعية - ياس»، الوجهة العصرية الحاضنة لمجتمع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي في أبوظبي، خلال الربع الرابع من العام القادم، لتستقبل مجموعة متنوعة من الشركات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموظفين المستقلين.

وكشفت المنطقة الحرة الرائدة للإعلام تفاصيل وصوراً جديدة لهذه الوجهة الواعدة التي يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في مشهد العمل الإبداعي وصناعة المحتوى.

وصُمّمت «المنطقة الإبداعية - ياس» بأسلوب عصري مستدام ومميز على مساحة 2.9 مليون قدم مربعة (270 ألف متر مربع)، بحيث تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الإبداعي المزدهر وتُسرع نموه في العاصمة، من خلال استقطاب المتخصصين في القطاع وزيادة عددهم بمقدار ثلاث مرات ليبلغ 16 ألف موظفٍ على مدى السنوات العشر القادمة.

وستصبح المنطقة الوجهة الأبرز التي ستجمع الصناعات الإعلامية التقليدية كإنشاء المحتوى ووسائط البث الإعلامي والإعلانات، مع قطاعات الابتكار الناشئة مثل المؤثرات البصرية وتطوير ألعاب الفيديو.

تشجيع الابتكار

وبهذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة twofour54 أبوظبي: نشهد اليوم نمواً هائلاً في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية، وطفرةً نوعيةً في تطوير المحتوى والمنصات الرقمية.

نواصل في twofour54 التزامنا بالترويج لثقافة نابضة بالإبداع، وتوفير بيئة مُلهمة للموهوبين من خلال «المنطقة الإبداعية - ياس»، أول مشروع إنشائي مخصص بالكامل لقطاع الإعلام والصناعات الإبداعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وستوفر «المنطقة الإبداعية - ياس» بتصميمها المذهل والمتقن بيئة مثالية لشركات تعمل في المجال الإبداعي، ولعدد كبير من الكوادر المحترفة ممن يتشاركون الشغف ذاته والخبرات الواسعة لبلورة مستقبل إعلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط، مُشْكِلَة وجهة عصرية نابضة بالإبداع ستكون بمثابة بيئة حاضنة لمجتمع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي في أبوظبي. يجمعنا في twofour54 شغف وهدف واحد، يتمثل في بناء هوية إعلامية عالمية من أبوظبي.

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