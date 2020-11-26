المصدر: شعر: إبراهيم محمد بوملحه

بمناسبة قدوم المولودة (هند) لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

يَهْلا وِسَهْلا بالسِّمِيِّةْ

باعْدادِ ما لِلْبيتْ قِصّادْ

واعدَادْ طِيبِ الأوِّليِّهْ

تِنْفَحْ سِمِنّ ومِسكْ وِزْبادْ

هِنْدٍ على هِنْدِ الرِّضِيِّهْ

ينْبِضْ إسِمْها بْين لَيْوادْ

لَي فِ الدِّجى يَسْفِرْ بظَيّهْ

يَنْورْ سَنا فِ دروبْ لِعبْادْ

ويا مَرْحِبا باعدادْ فَيِّهْ

واعدادِ طَيرٍ عَ الغِصِنْ مادْ

يَتْنا مِنِ المُولى هِديِّهْ

نِسْمِهْ تِبَشْبِشْ لِبْ لفْوادْ

مَبْروكِ يا أهْلِ الحِمِيِّهْ

أهْلِ الوِفا حِكّامْ لِبْلادْ

يا الشَّهْمِ يا الضَّافي بِرَيِّهْ

حِلْوٍ يِرَوّي حَرْ وِجْهادْ

حَيِّهْ مِحَمَّد ْوالفْ حَيِّهْ

مَبْروكِ عَ الْحاسِرْ مِ الاحْفادْ

ياما غلاها مِنْ عِطِيِّهْ

نَحْمِدْ إلهِ الكونْ لي جادْ

هَلَّتْ كما البِشْرى نِدِيِّهْ

لي تَنْعِشِ الخاطِرْ وِلَكْبادْ

كالْعَذْبِ من صافي هِمِيِّهْ

كِلْ ما يِمرِّ الوَقْتِ يِزْدادْ

عَسى الحِياهْ الْكُمْ هِنِيِّهْ

ويِعْلِ السَّعَدْ في دارِكُمْ سادْ

ألوانْ مِ الفَرْحَهْ العِذِيِّهْ

وانْوارِ مِنْ سُؤدَدْ وأمْجادْ

ومَكْتومِ لِهْ أغْلى هِدِيِّهْ

تَهَانِيٍ مِنْ قَلبْ وَدَّادْ

وازكى التَّحايا اللُّولُوِيِّهْ

تَاظي فِضاها بنورْ وَقّاد

وِشْيوخْ باوْصافٍ عِلِيِّهْ

لَي فِ السِّجايا هُمْ رُوَّادْ

وِلْشَعْبِ الاماراتِ الوِفِيِّهْ

مواطنينِ وْكِلْ قَصَّادْ

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