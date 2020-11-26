«توم وجيري» يعلنان عن فيلمهما في برج خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شخصيتا الأنيميشن المحبوبتان من عالم «وارنر براذرز أبوظبي» توم وجيري، أخيراً، في إطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم السينمائي المنتظر «Tom and Jerry» في برج خليفة.

ويمكن لعشاق توم آند جيري زيارة عالم وارنر براذرز أبوظبي لتجربة أجواء المطاردة التي تجمع الثنائي المرح في لعبة دوامة الجبنة السويسرية في منطقة كرتون جانكشن.

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