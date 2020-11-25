«معهد الدبلوماسية الثقافية» بدبي يتعاون علمياً مع جامعة «الفارابي» الكازاخستانية

المصدر: دبي - البيان

أبرم المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة «الفارابي الوطنية» بمدينة المآتا بجمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات بين المؤسسات التعليمية والتربوية ومد جسور التواصل بين الإمارات وكازاخستان، وتم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور محمد كامل المعيني مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي، ونائب رئيس جامعة الفارابى البروفيسور مهمبخت علي، واختيار بالتوري، عميد كلية الدراسات الشرقية، وذلك في إطار أهداف المعهد الرامية إلى توثيق العلاقات والتعاون المشترك بين المؤسسات العلمية المتميزة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعة، وتعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة في كل من الإمارات وكازاخستان.

ونصت الاتفاقية على تنظيم دورات تدريبية وتبادل بين الطلاب الخريجين والجامعيين لبعثات البحوث والتدريب، وتطوير البرامج التعليمية المشتركة والمناهج الدراسية، وتنظيم مؤتمرات ولقاءات وندوات أكاديمية للمدارس العلمية، والقيام بأنشطه بحثية والمشاركة في منح الحكومة المقدمة من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية العامة والخاصة، ونشر المقالات والتقارير والمواد العلمية، وتبادل المعلومات والمنشورات مع توفير كبار العلماء والأساتذة للإشراف على بحوث طلاب الدكتوراه بالجامعة.

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