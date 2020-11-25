«صاحبات الأعمال والمهن» يحتفلن باليوم العالمي للفن الإسلامي في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

تحت رعاية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وبالتعاون مع الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، شهد الاتحاد احتفالاً باليوم العالمي للفن الإسلامي، واقتصر الحفل الذي أقيم بمركز الأندلس بالمنامة على عدد محدود من الزوار وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بالاحتياطات الصحية لجائحة كورونا «كوفيد 19» واتخاذ جميع إجراءات التباعد الاجتماعي.

واشتمل برنامج الحفل الذي أشرف عليه عضوات الاتحاد ومجموعة من الفنانين التشكيليين على فعاليات متنوعة توثق جماليات الفن الإسلامي الذي ألهم العالم بإبداعاته، وعرض مفصل للسجاد الإسلامي، وعرض لعملات ووثائق وكتب وهدايا تذكارية من العهد الإسلامي.

واستمتع الزوار بتجربة قائمة مأكولات ذات طابع إسلامي من العصر العباسي والعثماني، إضافة الى رحلة افتراضية عن بعد لمتحف اللوفر بأبوظبي، وبهذه المناسبة استضافت أكاديمية البحرين للشطرنج الزوار لتقديم ندوة خاصة تحت عنوان «تاريخ الشطرنج في العهد الإسلامي».

وعبرت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة عن سعادتها باحتضان هذا الحفل الذي يمثل المشهد الثقافي لمملكة البحرين ويعكس التمسك بالفن الإسلامي والذي يعد الوجه الأجمل للثقاقات المتنوعة، وأضافت: «سعينا خلال هذا الحفل إلى أن نلم بجميع الجوانب المتعلقة بالفن الإسلامي من أجل إبراز جمالياته النوعية وحصائله الإبداعية لإيجاد جسر ثقافي يصل هذا الفن بالعالم من أجل إعادة استكشاف تراثنا الإنساني المشترك».

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