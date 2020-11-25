«ناشئة الشارقة» تختتم برنامج صناعة الفيلم

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «صناعة الفيلم»، بالتعاون مع جمعية المسرحيين ومركز الإمارات لفنون العرائس، والعمل على دمج بعض الفنون مع بعضها، والذي امتد على مدار 8 أيام، بهدف تنمية مهارات المنتسبين في مجال صناعة وإخراج الأفلام. واشتمل البرنامج على جلسات متخصصة وتدريبات عملية في مجال السينما، من طرح الفكرة إلى كتابة السيناريو لإنجاز الفيلم، من تقديم طلال محمد، مدير الإبداع والمواهب في شركة ثمانون للإنتاج، وعبد الله محمد صالح مساعد مدرب وأحد خريجي ناشئة الشارقة.

أتاح البرنامج الفرصة للمشاركين للتعبير عن حسهم وأفكارهم الفنية، وتم ذلك عبر تعريفهم على تفاصيل البحث لكتابة الفكرة والسيناريو القصير، بالإضافة إلى زيارات وتطبيقات عملية على اختيار وتحديد مواقع لبدء التصوير حتى ينجزوا أفكارهم المبتكرة. كما تناول البرنامج لقاء عبر تطبيق «زوم» لمناقشة صناعة الأفلام القصيرة ومخرجاتها، حيث قدم المدرب طلال محمد، نصائح وإرشادات قيمة عن الأفلام القصيرة التي تم إخراجها من قبل المشاركين.

وقال المدرب طلال محمود: «هؤلاء الناشئة سيستمرون بالعمل بمثل الحب والشغف في صناعة السينما». وقال الخريج عبد الله محمد صالح: «اليوم انتهينا من ختام برنامج صناعة الفيلم من تحويل الفكرة إلى الصورة البصرية واستمتعنا كثيراً في الورشة وتعلمنا كيف أن نصنع من الفكرة ونجعلها فيلم. وكان التحدي الأكبر أن نقوم بصناعة فيلم قصير لمدة دقيقتين».

وعرض المشاركون أفكارهم التي طبقوا فيها مهاراتهم المكتسبة من البرنامج على الحضور، والتي عبّرت عن مدى استيعابهم وتعلمهم، حيث قدم المشاركون مجموعة من الأفكار المميزة. تم إنتاج فيلمين تضمنت أفكارهما عن الشغف.

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