طفل سعودي "يهكر" منصة مدرسته التعليمية ويخرج المعلم من الحصة!

المصدر: البيان - أحمد قوجة

البيان الإلكتروني

نجح طفل سعودي في الحادية عشر من عمره بقرصنة الموقع الالكتروني الخاص بمدرسته الابتدائية بعد أن استغل ثغرة الكترونية أتاحت له التحكم بالبرنامج المدرسي وبمجريات الحصة التدريسية.

وذكر موقع "وكالة تعليق الدراسة" الشهير، أن الحادثة وقعت يوم أمس الثلاثاء، في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة الخبر.

وتمكن التلميذ من مشاركة الشاشة للتحايل على البرنامج إلى جانب توليه السيطرة على إدارة الفصل ونشر شعاره على السبورة وإخراج المعلم من الشرح وبعض المشاغبات الالكترونية.

وأشار الموقع إلى أن المدرسة استدعت ولي أمر الطالب وقامت بإنذاره بحضور والده.

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