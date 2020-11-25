الفنان تامر فرج يعلن اشتباه إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري تامر فرج ظهور بعض الأعراض عليه التي ترجّح إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكداً أنه لن يجري فحصاً للتأكد من إصابته وسيكتفي بعزل نفسه.

وقال فرج، اليوم، عبر حسابه في "فيسبوك": "طب يا جماعة أنا تقريباً كده لقطت الفيروس، ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز أتأكد، أنا هعزل نفسي وآخد بروتوكول العلاج".

وأضاف مازحاً: "اللي خالطني في الثلات سنين اللي فاتوا يطَّمن على نفسه.. ادعوا لي يا جماعة إن شاء الله خير".

يُذكر أن تامر فرج يقدم في المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" شخصية ماجد الألفي، من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف.

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