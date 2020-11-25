شاهد... طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو من الموت بأعجوبة

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا طفل صيني يبلغ عامين من موت محقق، بعد سقوطه من الطابق الثالث عشر، بفضل جاره الذي أمسك به من خلال فتحات شباك حديدي، حتى وصول رجال الدفاع المدني.

وكان الطفل وحيداً في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 متراً، وفقاً للسلطات المحلية في البلاد.

قال رجال الإنقاذ إن الطفل هبط على قمة قفص حديدي قبل أن يمسكه رجل من الأسرة في الطابق السفلي في الوقت المناسب على ارتفاع 120 قدماً فوق الأرض.

وكان الجار الذي يسكن في الطابق السفلي قد أنشأ السور الحديدي الذي سقط عليه الطفل بغرض حماية بيته من السرقة، حسبما أفادت صحيفة «ساوث شينا مورنينغ بوست» الصينية وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وفي أعقاب السقوط، نجح الجار في الإمساك بذراعي الطفل لكي لا يواصل السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة، وفي خلال دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في تخليص الصغير بعد قطع ألواح الحديد.



وطبقاً لوسائل إعلام محلية صينية، فقد ترك الطفل نائماً في البيت «لدقائق معدودة»، لكنه سرعان ما استيقظ وتوجه إلى الشرفة حيث تسلق سورها وسقط منها.

ونشرت سلطات الإطفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لعملية إنقاذ الطفل التي تحبس الأنفاس، وتُظهر اللقطات التي نشرتها فرقة الإطفاء الرجل وهو يمسك بالطفل الباكي من ذراعيه بكل قوته.

ولدى وصول قوات الإطفاء، عمدت إلى ربط الطفل بأحزمة أمان كي لا يسقط، ثم قطعت بعض ألواح القفص الحديدي وأخرجت الطفل سالماً.

وذكرت الصحيفة أن الطفل لم يصب بأي أذى جراء الحادث.

شاهد... طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو من الموت بأعجوبةhttps://t.co/QHuuJmAXEc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jlReUtNeyC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 25, 2020

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز