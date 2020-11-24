شاهد.. لحظة سقوط طفلة من الطابق الرابع ونجاتها بأعجوبة

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
التاريخ:

سقطت فتاة تبلغ من العمر ست سنوات من الطابق الرابع لبنايتها الواقعة في مدينة تومسك الروسية ولحسن حظها، أنقذت الثلوج حياتها.

وأظهر مقطع فيديو للحادث لحظة سقوط الفتاة من نافذة منزلها لتجد نفسها في كومة ثلجية أسفل البناية. وتمكنت الفتات من الوقوف ودخلت منزلها وهي تمشي ببطء ومنحنية الظهر.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعرضت الطفلة لكسور في أماكن متفرقة من جسدها ولكن حالتها مستقرة.

كلمات دالة:
  • روسيا ،
  • سقوط طفلة،
  • ثلوج
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