بالفيديو.. فريق إنقاذ وسكان القرية و12 ساعة عمل.. لإخراج فيل وقع في بئر!

المصدر: البيان الإلكتروني

تطلبت عملية إنقاذ فيل وقع في بئر ضيقة في إحدى القرى الهندية، تعاوناً كاملاً بين فريق إنقاذ وسكان القرية ورافعة، و12 ساعة عمل لإخراج الفيل الهائج والخائف في قاع البئر.

وفي التفاصيل، فقد أفاد مسؤولو الغابات في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند إنهم استخدموا رافعة لسحب فيل بعد سقوطه داخل بئر عميقة وضيقة، في مهمة استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد سقط الفيل، الذي ضل طريقه إلى قرية على حدود غابة بمنطقة دارمابوري في ولاية تاميل نادو، في البئر التي كانت مغطاة بالشجيرات ولم يكن هناك سياج أو جدار حولها، وفقاً لراج كومار، ضابط الغابات بالمنطقة.

وقال راج كومار: «كانت بئراً عميقة وضيقة. أبلغنا السكان المحليون بالحدث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي، ولكننا لم نتمكن من إنقاذ الفيل إلا في وقت متأخر من الليل».

وحاول المسؤولون ضخ المياه في البئر في محاولة لرفع الفيل، إلا إنه هاجم الأنابيب التي تضخ المياه، بحسب راج كومار؛ الذي أضاف: «في النهاية قمنا بتخدير الحيوان بمساعدة الأطباء، واستخدمنا رافعة لإخراجه من البئر». وتابع: «لقد تأكدنا من أنه نشط وبحالة صحية جيدة حيث قمنا بمراقبته لمدة 3 ساعات بعد الإنقاذ».

وأدى تدمير الغابات والتوسع الحضري السريع إلى دفع الحيوانات إلى المغامرة بالقرب من المستوطنات البشرية في الهند.

وفي عام 2016، دخل نمر إلى ساحة مدرسة بمدينة بنغالور وهاجم 3 أشخاص.

وفي العام الماضي، هاجم نمر آخر مذعور 5 أشخاص في قرية بولاية البنجاب قبل أن يُحاصر ويهدأ.

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