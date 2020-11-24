نساء عربيات في قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 إمرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

كشفت شبكة "بي بي سي" عن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2020. وسلطت الضوء في تصنيفها هذا العام على أولئك الذين يقودون التغيير ويحدثون فرقًا خلال هذه الأوقات المضطربة.

وفي هذا العام الاستثنائي - قدم عدد لا يحصى من النساء حول العالم تضحيات كبيرة لمساعدة الآخرين – ولذلك تُرك الاسم الأول في قائمة 100 امرأة فارغًا كتقدير لهن جميعا.

ومن بين النساء العربيات اللاتي شملتهم القائمة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، لقيادتها وتأثيرها اللافت في مجال "المعرفة"، حيث تشغل معاليها حالياً منصب وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة كما وترأس وكالة الإمارات للفضاء. في السابق، شغلت منصب القائد العلمي ونائب مدير مشروع بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معاليها لدخولها قائمة الـ BBC لأكثر 100 إمرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020، وقال إن سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح.. وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء.. وتقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع .. ولا شيء مستحيل أمامها".

من النساء العربيات في القائمة أيضا، صفاء الكمري من سوريا وهي عالمة فيروسات نباتية، تبحث عن حلول للأوبئة التي تدمر المحاصيل. وبعد اكتشافها بذورا تتمكن من ضمان الأمن الغذائي في بلدها، سوريا، خاطرت د. صفاء بحياتها من أجل إنقاذ هذه البذور في مدينة حلب.

نسرين علوان، وهي طبيبة وأكاديمية عراقية مقيمة في بريطانيا، تجري بحوثا في مجال صحة المرأة والأطفال، وتركز على مواضيع متعلّقة بالحمل.

وخلال تفشي وباء كورونا، نشرت التوعية حول حاجة الدول لعدم الاكتفاء بقياس معدلات الوفيات فقط، بل أيضا دراسة الأمراض طويلة الأمد التي تسبب بها الفيروس (بما في ذلك مرض كوفيد طويل الأمد). فالأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد-19 طويل الأمد، بلّغوا عن أعراض تضمنّت شعورهم بالتعب والصداع وضيق التنفس.

إيمان الهاملي-اليمن

تدير مجموعة تضم 10 نساء نصبن محطة توليد كهرباء عبر الطاقة الشمسية، لتوفير طاقة نظيفة بتأثير منخفض. الشبكة المصغّرة هي واحدة من 3 شبكات أنشئت من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مناطق خارجة عن خدمة الشبكات في اليمن. وهي الوحيدة التي تديرها نساء بالكامل.

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