تقارب كوكبي نادر بين المشتري وزحل ستشهده الإمارات وبقية العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

قال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه من الآن وحتى 21 ديسمبر 2020، سيقترب كوكبا زحل والمشتري النيران من بعضهما البعض تدريجيا في السماء الظاهرية من الأرض حتى يفصل بينهما عُشر درجة بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وحدثت هذه الظاهرة آخر مرة عندما كان غاليليو الذي توفي عام 1642 على قيد الحياة، اي منذ أكثر من 378 سنة.

وأوضح الجروان أنه في 21 ديسمبر 2020، سيقترب كوكبا المشتري وزحل في حدود عُشر درجة ( 1/10 درجة) من بعضهما البعض و سيكونان في برج الدلو فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، إذا لم تكن رؤيتهما ممتازة، فسيبدو الكوكبان كجرم سماوي واحد تلك الليلة في مشهد يمكن لأهل الأرض رصده بالعين المجردة بكل سهولة.

ويرجع التقارب بين الأجرام السماوية أو الاقترانات الكوكبية إلى الحقيقية لهذه الكواكب في دورتها حول الشمس بالنسبة للراصد من الأرض فمقدار ما يقطعه الكوكب من حيز من السماء يعادل 30 درجة (أو برج اصطلاحي في الكرة السماوية) يختلف من كوكب لآخر، فكوكب المريخ يمكث في كل برج قرابة 10 أشهر، والمشتري يمكث في كل برج قرابة سنة واحدة، وزحل يمكث في كل برج قرابة 30 شهرا، وأورانوس قرابة 15 سنة، و نيبتون قرابة 18 سنة أما بلوتو فيمكث قرابة 20 سنة وهو في برج العقرب منذ عام 2005 إلى عام 2025.

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