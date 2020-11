3 رحلات جوية للعزاب فقط ليلة رأس السنة

المصدر: البيان الإلكتروني

فى سابقة جديدة من نوعها، قررت شركتا طيران التعاون سوياً من أجل القيام بثلاث رحلات هدفها المساعدة في عثور عدد من العزاب على شريك حياتهم، وذلك من خلال حملة تُعرف باسم "Fly! Love is in the Air"، على أن تقام تلك الرحلات في يوم عيد الميلاد، وليلة رأس السنة، ويوم رأس السنة.

موقع cnn بدوره نقل تصريحات تشيانج تسونج المسؤول عن الحملة التي قامت بها شركتا "إيفا للطيران" و"موبيوس" إذ قال أن الرحلة لن تكون بغرض التوجه لأي مكان، حيث ستكون بهدف السفر فقط والاستمتاع به، ثم العودة بعدها، على أن تكون رحلة للعازبين فقط، واستكمل بقوله: "وعندما يسافر الرجال والنساء غير المتزوجين، بصرف النظر عن التجربة الممتعة، قد يرغبون في مقابلة شخص ما، مثل مشهد في فيلم رومانسي".

وتتضمن كل تجربة –وفقاً لتصريحاته- من تجارب المواعدة رحلة مدتها ثلاث ساعات تنطلق من مطار تايوان الدولي في تايبيه، وتدور في المجال الجوي فوق تايوان، بالإضافة إلى ساعتين من موعد رومانسي على الأرض.

على أن يتم تشجيع المشاركين على إجراء محادثات عميقة مع بعضهم البعض على متن الطائرة، خلال تناول أطباق يعدها الشيف، موتوك ناكامورا، وهو يعتبر من أشهر الشيفات حول العالم وحائز على نجمة ميشلان التي تعكس شهرته الواسعة في عالم الطبخ.

ولن تشبه الرحلات الثلاثة بعضها مطلقاً فعلى سبيل المثال رحلة يوم عيد الميلاد ستكون عبارة عن موعد شاي بعد الظهيرة على الأرض، ويبدأ موعد ليلة رأس السنة الجديدة بعشاء على ضوء الشموع قبل صعود الضيوف على متن الطائرة، كما سيقومون بالعد العكسي معاً حتى حلول العام 2021.

بينما في رحلة يوم رأس السنة الجديدة، سيكون هناك موعداً رومانسياً على وجبة الفطور.

ومن ناحية أخرى فقد أصبحت "الرحلات إلى اللامكان" شائعة في آسيا والمحيط الهادئ خلال جائحة فيروس كورونا، وفق "اليوم السابع". وحتى الآن، تركز معظم هذه الرحلات، التي بدأت في مدن مثل هونغ كونغ، وسيدني، وتايبيه، على مشاهدة المعالم السياحية الشهيرة.

