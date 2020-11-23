وفاة الموسيقار طارق عاكف عن 60 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى صباح اليوم، الملحن والموزع المصري طارق عاكف عن عمر 60 عاما، وغردت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف

لاحول ولاقوة الا بالله

اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.. pic.twitter.com/T1AZX64zAV — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 22, 2020

من جانبها أعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

ولد طارق فاروق عاكف، فى 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى مصرى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

ويمتلك استوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال: راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

حصل فاروق عاكف على عدة جوائز أهمها: أحسن موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات (87 - 1997) وجائزة أحسن موزع عن أغنية " سيدي وصالك " لأنغام 2001 م.

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