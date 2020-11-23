شاهد.. كيف اخترق صحافي اجتماعاً سرياً لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي؟

المصدر: وكالات

اختراق صحافي هولندي، اجتماعاً سرياً عبر الفيديو باستخدام تطبيق "زووم" لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي.

وانضم دانييل فيرلان إلى الاجتماع بعد نشر وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد عن طريق الخطأ بعض تفاصيل تسجيل الدخول على "تويتر".

وبدأ الصحافي بالتلويح بعدما تمكّن من الالتحاق بالاجتماع، بينما ردّ عليه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "هل تعلم أنك دخلت إلى مؤتمر سري؟"

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد ردّ فيرلان: "أنا آسف. أنا صحافي من هولندا. آسف لمقاطعة مؤتمركم.. سأغادر فوراً".

وردا على اعتذار فيرلان قال بوريل: "هل تعلم أن ما قمت به يعد جريمة جنائية؟ من الأفضل أن تغادر بسرعة قبل وصول الشرطة".

ورأى فيرلان في الصورة التي نشرتها بيليفيلد على "تويتر" أن خمسة من ستة أرقام من الشيفرة السرية اللازمة للدخول إلى الاجتماع كانت مرئية، الأمر الذي مكّنه من تخمين الرقم الأخير.

وأثار اختراق فيرلان للمؤتمر المنعقد عبر الفيديو ارتباكا لدى المسؤولين، الأمر الذي اضطرهم إلى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية.

وعلى إثر الحادثة، دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تعزيز الأمن الرقمي، وتمّ حذف الصورة من "تويتر"، في حين علّق بوريل قائلا إن "هذا يظهر مرة أخرى أنه يتعين على الوزراء أن يدركوا مدى الحرص الذي يجب عليهم اتخاذه عند التعامل مع تويتر".

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