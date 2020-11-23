مهرجان الشيخ زايد التراثي.. حضور لافت والتزام مسؤول

المصدر: أبوظبي - وام

يستمر «مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020» في إسعاد ضيوفه عبر الكثير من الفعاليات وعروض الألعاب النارية المبهرة التي زينت سماء أبوظبي، إضافة إلى الورش الترفيهية والتعليمية التي تبحر بهم في فضاءات المتعة والتشويق والإثارة والتحدي لمحاكاتها والتفاعل معها.

وأصبح مهرجان الشيخ زايد 2020 الوجهة المفضلة التراثية لجميع سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث يمنح الزوار الفرصة للاستمتاع بآلاف الاستعراضات الفنية والعروض والأهازيج الفولكلورية التي تقدمها عشرات الفرق العالمية بأزيائها التقليدية ذات الألوان المتميزة، حيث تشهد خشبات المسارح المشيدة في كافة الأجنحة طيفاً واسعاً من مختلف الفنون الشعبية والأهازيج الفلكلورية الخليجية والعربية والعالمية.

وحقق المهرجان حضوراً جماهيرياً لافتاً من الأسر والأفراد الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات الحدث الثقافي الترفيهي التعليمي العالمي الكبير وخوض تجارب تفاعلية ممتعة للتعرف على مختلف حضارات العالم عبر الأجنحة والمشاركات التي تستعرض جوانب متعددة من الثقافات والموروث الشعبي لعشرات الدول الخليجية والعربية والعالمية.

التزام بالإجراءات

وحول تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».. أكد عبدالله مبارك المهيري، عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن نسبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في هذه الدورة الاستثنائية لمهرجان زايد 2020 بلغت 100%.. مشيراً إلى أن هناك استجابة كاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية بما يؤكد أن برامج التوعية حققت أهدافها، وأن الفرق العاملة نفسها لديها الوعي الكافي باشتراطات الجهة المختصة لوقاية زائري المهرجان والحفاظ على سلامتهم.

وقال المهيري: هناك تجاوب كامل من الزائرين وتعاون من جميع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المشاركة والفرق العاملة التي بذلت جهداً منقطع النظير في التحضير للمهرجان في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وما تحقق من نجاح للمهرجان خلال دوراته السابقة يلبي طموحاتنا.. لافتاً إلى أن تنظيم الدورة الحالية من المهرجان يعكس قدرة الدولة على احتضان الفعاليات الكبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية مع توفير أعلى معايير السلامة والصحة للزوار والمشاركين.

وأضاف إن الدورة الحالية من المهرجان تقام في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا ولذا حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على التعاون مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية حفاظاً على سلامة المشاركين والجمهور على حد سواء وتطبيق البروتوكول الطبي واشتراطات الأمن والسلامة بأعلى درجة من الدقة.

مواعيد

والجمهور على موعد مع عروض الألعاب النارية التي تقام الساعة 9:00 من مساء كل يوم جمعة طوال فترة المهرجان وكذلك عروض الألعاب النارية الضخمة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني ورأس السنة، حيث حطم المهرجان العام الماضي الأرقام القياسية العالمية في الألعاب النارية خلال الاحتفال برأس الجديدة كما حصل على مرتبة متقدمة ضمن أهم المهرجانات الثقافية الترفيهية العالمية.

ثقافات

ويستعرض المهرجان جوانب مختلفة من الموروث والثقافة الشعبية العالمية، حيث تعكس الأحياء الشعبية العالمية في المهرجان جوانب مختلفة من هذه الثقافات، كالتراث المعماري، والأسواق الشعبية، والمنتجات التقليدية، والأهازيج الفولكلورية.

ويستمتع الحضور من العائلات والأطفال بالفعاليات المبتكرة والألعاب الترفيهية حيث توجد منطقة عالم الأطفال (كيدز نيشن)، وهي قرية تم تخصيصها للأطفال في إطار ترفيهي، وتختزل أنشطتها وفعالياتها ومرافقها جوانب تعليمية وتثقيفية وترفيهية متعددة، حيث تضم مجموعة كبيرة من ورش العمل التعليمية التي تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم واستكشاف مواهبهم، وتنمي لديهم الحس الإبداعي وروح العمل الجماعي.

ويمنح المهرجان زواره آلاف الفرص للفوز بجوائز قيّمة، عبر الكثير من المسابقات والسحوبات اليومية، مثل سحوبات «مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة» التي تقام في الفترة المسائية يومياً على مسرح المهرجان، وكذلك سحوبات ومسابقات «مسرح الإذاعة» التي تقام أيضاً خلال الفترة المسائية يومياً.

وخصص المهرجان عشرات الاستعراضات الفولكلورية الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية في يوم 2 ديسمبر المقبل، للاحتفاء باليوم الوطني الـ49 لقيام دولة الإمارات، حيث تتزامن الدورة الحالية من المهرجان مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد.

كما أن الجمهور على موعد يومي عند الساعة الثامنة مساءً مع «مسيرة الحضارات العالمية»، هذه الفعالية الاستعراضية الأبرز التي تشهد استعراضات الفرق الفنية الخليجية والعربية والعالمية المشاركة في المهرجان.

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