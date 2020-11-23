إلهام الفضالة.. زوجة مستفزة في «أمينة حاف»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فنانة دائمة البحث عن التنوع.. نجحت منذ بداياتها في حجز مكانة عالية لها في قلوب الناس، الذين تعودوا على إطلالاتها في رمضان، ضمن اختيارات يمكن وصفها بـ«ذات الوزن الثقيل»، إنها الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، التي ما إن خلعت عنها قناع «المرأة المتسلطة»، الذي أطلت به في «الكون في كفه»، حتى استبدلته بقناع «فطيم البخيلة» في «عداني العيب»، الذي عرض خارج إطار الماراثون الرمضاني، وها هي إلهام تستعد حالياً لارتداء قناع «المرأة المستفزة»، في مسلسل «أمينة حاف»، الذي بدأت كاميراته بالدوران في عدد من مواقع التصوير في الكويت.

«أمينة حاف» بدا الحصان الأسود بالنسبة لإلهام، التي وضعت رهانها عليه، لتنافس به في موسم رمضان المقبل، حيث تخرج أحداث العمل من إطار «فيروس كورونا»، وتدور في قالب اجتماعي، يتوسد الكوميديا الخفيفة، أو «كوميديا الموقف»، كما آثر المنتج باسم عبد الأمير، وصف حبكة المسلسل في أحد تصريحاته، حيث تمتاز أحداث العمل، بكونها «عائلية بسيطة» قريبة جداً من المتفرج، ويتخللها التشويق والمفاجآت.

«بدأت تصوير مسلسل (أمينة حاف) والله الموفق».. بهذا التعليق، أعلنت إلهام الفضالة، عبر حسابها على «إنستغرام»، عن بدء أعمال تصوير العمل، الذي يجلس سائد بشير الهواري على كرسي إخراجه، وفي هذا العمل، تلعب إلهام دور امرأة مستفزة تدعى «أمينة»، تمر بحدث كبير في حياتها، ينقلها من حالة إلى أخرى، حتى تصبح «الزوجة الرابعة»، لتدخل في مشكلات ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، وذلك وفق تصريحاتها الأخيرة لبرنامج «ذا إنسايدر بالعربي»، الذي يعرض على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

ليالي دهراب وعبد الله الطليحي وشهاب جوهر وغرور صفر ورندا حجاج وخالد العجيرب، ثلة من النجوم الذين وضعت أسماؤهم على «تتر» المسلسل الجديد، حيث يشاركون إلهام الفضالة بطولة العمل، الذي كتبه السيناريست علي دوحان، حيث سيلعب شهاب جوهر في هذا العمل، دور «الزوج»، وتم اختياره بعد النجاح الذي حققه في رمضان الماضي، مع الفنانة سعاد عبد الله، بينما تلعب الفنانة طيف، التي انتهت أخيراً من تصوير مشاهدها في «أبشر بالسعد»، في «أمينة حاف»، شخصية «شريرة»، تتسم بالجشع والبخل في الوقت ذاته، ولكنها رغم ذلك، تبدو عفوية طريفة، وبحسب تصريحاتها لعدد من وسائل الإعلام، فإن «إلهام الفضالة، التي تجسد دور ابنة أختها، ستكون من أكبر ضحاياها».

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