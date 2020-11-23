«مكتبات الشارقة» تطلق خدمة «صندوق الإرجاع»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مكتبات الشارقة في المنطقة الشرقية، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، خدمة جديدة تضاف إلى قائمة خدماتها المتميزة، تتيح من خلالها للقرّاء ومحبي المطالعة، استعارة مختلف أنواع الكتب الأدبية والعلمية، وإعادتها دون الحاجة إلى دخول المكتبات.

وتتضمن الخدمة توفير صناديق مخصصة لإرجاع الكتب، تم تركيبها أخيراً، في عددٍ من مباني ومرافق الفروع الخمسة من مكتبات الشارقة، وبالقرب منها في المنطقة الشرقية، بهدف تشجيع الأفراد على استعارة الكتب وقراءتها، وإعادتها بسهولة، دون الحاجة إلى دخول المرافق الخاصة بالمكتبة، بما يضمن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوزعت الصناديق على المناطق المحاذية لكلٍ من مكتبة دبا الحصن العامة، ومكتبة خورفكان العامة، ومكتبة وادي الحلو العامة، ومكتبة كلباء العامة، ومكتبة الذيد العامة، حيث تم وضع الصناديق بالقرب من البوابة الرئيسية لفروع المكتبات.

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