الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تعلن إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعها لمسحة طبية عقب عودتها من جزر المالديف، مؤكدة أنها بالعزل المنزلي، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وقالت عبر "إنستغرام"، إنها خضعت لفحص خاص بفيروس كورونا وأعطى نتائج سلبية.

وأوضحت أنها شعرت بأعراض البرد مثل الحرارة والسعال أثناء عودتها من رحلتها في المالديف إلى دبي.

وأضافت: "ساءت حالتي وقررت أعيد فحص كورونا أنا وصديقي اللي كان معاي في الرحلة، الفحص اللي هو سواه نتيجته سلبية بينما فحصي أنا للأسف، نتيجته إيجابية".

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