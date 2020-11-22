شركة أمريكية تمنح فرصة إنفاق الأميال الجوية لرحلة للفضاء

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

في ظل عزوف الكثيرين عن السفر نظراً للظروف الصحية العالمية المتعلقة بوباء كوفيد-19، هنالك تساؤل منطقي في كيفية الاستفادة من الأميال الجوية الخاصة بالرحلات الجوية وذلك قبل انقضاء العام، من هنا يجيب على هذا التساؤل محرر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر أحد الخيارات التي لا تخطر بالأذهان؛ ألا وهو الفضاء الخارجي.

يلقي نيل سيمبسون نظرة متعمقة كل أسبوع على موضوع إمضاء العطلات، ليتطرق هذا الأسبوع لموضوع إنفاق الأميال الجوية غير المستخدمة. فحتى وإن لم يكن جمع الأميال الجوية لهذا العام أمراً سهلاً، إلا أنه من بين الكثير من طرق إنفاقها هنالك فرصة لوضع اسمك للدخول في سحب للحصول على مقعد في خدمة شركة طيران "فيرجين غلالكتيك" الأمريكية المتوجهة نحو الفضاء.

فلو كنت من أصحاب المغامرة، وبحوزتك ما لا يقل عن مليوني نقطة من نقاط Virgin Atlantic Flying Club يمكنك حينها الدخول في السحب للحصول على مقعد في خدمة Virgin Galactic التي طال انتظارها من السير ريتشارد برانسون عندما تصل أخيراً إلى السماء.

وفي تحديث على الرحلات الفضائية للشركة، كان من المتوقع أن تقوم شركة فيرجن غلالكتيك، التي كانت تتابع أعمالها كـ"شركة أساسية" في منشآتها التصنيعية والتطويرية في كاليفورنيا، بأول رحلة تجريبية لها على الإطلاق في قاعدة نيو مكسيكو الفضائية، الموقع الذي تأمل الشركة أن يتدفق إليه الأثرياء من محبي الإثارة قبل أن يركبوا إحدى مركبات الشركة الصاروخية ويتجهوا إلى الفضاء. ولكن قبل أقل من أسبوع، قالت الشركة في بيان إنها تشاورت مع مسؤولي نيو مكسيكو وقررت إعادة جدولة الرحلة بسب ظروف كوفيد-19 وسرعة انتشاره، ولم تحدد الشركة تاريخ طيران تجريبي جديد بعد، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

وكمخرج آخر، يمكن استخدام نقاط فيرجن للأميال للدفع مقابل سائق لخدمة التوصيل إلى المطار. كما ويمكن الاستفادة من النقاط الزائدة من معظم برامج الولاء من خلال التبرع بالأميال الجوية لشريكك الخيري لشركة الطيران، مما يساعد أيضاً في التعويض عن انهيار هذا العام في قطاع الطيران.

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