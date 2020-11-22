بالفيديو.. أمريكي يصارع تمساحاً التقم كلبه ويخلصه من بين فكيه بالقوة

المصدر: البيان - أحمد قوجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يظهر فيه رجلاً في وسط بركة ماء وهو يصارع تمساحاً التقم كلبه الصغير بغية التهامه.

وفي التفاصيل، التقم تمساح كلباً صغيراً كان يلهو بالقرب من بركته، وسحبه إلى داخل بركة الماء ليغرقه ثم يلتهمه. وعلى الفور قرر صاحب الكلب، وهو أمريكي من ولاية فلوريدا، القفز داخل البركة ومصارعة التمساح، حتى تمكن أخيراً من فتح فم التمساح بالقوة وتخليص الكلب من بين فكيه، وخرج مع كلبه من البركة، تاركاً التمساح وراءه مذهولاً.

وحاز مقطع الفيديو عند نشره على مئات آلاف المشاهدات والتعليقات التي تشيد بشجاعة الرجل، وعدم تردده في إنقاذ الكلب.

ويذكر أن الحادثة وقعت في ولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يتبين في الفيديو وقت تصوير الفيديو.

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