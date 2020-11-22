المصدر: البيان الإلكتروني

قررت نيابة استئناف القاهرة، أمس، إخلاء سبيل المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم المصرية، محمد أشرف.

كانت المتهم، وفقاً لصحيفة "الشروق"، قد وجِّهت إليه تهمة ازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغات تدين الشاب، بعدما ظهر في مقطع فيديو خلال حفل "جلوكال شو"، يتضمن عبارات تمثل سباً وقذفاً لمذيعي إذاعة القرآن الكريم، إضافة إلى سخرية من أسلوب الإلقاء.

ووجَّه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، الشؤون القانونية في الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية على الفور ضد المتهم.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان لها، أنها ستخاطب على الفور الجهات المعنية وتنسيق معها، لمحاسبة المتهم على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

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