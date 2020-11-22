الفنان ماجد المصري يكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية لزوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان ماجد المصري نتيجة مسحة كورونا التي أجرتها زوجته منذ يومين بعد أن كانت الأولى إيجابية، موضحاً أنها تحوَّلت إلى سلبية.

وقال المصري، اليوم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله والشكر لله، عملنا المسحة التانية لرانيا والنتيجة سلبية، الحمد لله شكراً لكل اللي دعا لمراتي".

يُذكر أن الفنان ماجد المصري عُرض له أخيراً مسلسل "الوجه الآخر"، الذي شاركت فيه الفنانة نسرين طافش، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج سميح النقاش.

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