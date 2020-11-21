جلسات «واقع قطاع التصميم في الشارقة» تنطلق بعد غد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إطلاق الدورة الثانية من فعاليات «واقع قطاع التصميم في الشارقة»، التي تقدم سلسلة جلسات نقاشية حول راهن ومستقبل المشهد المعماري لإمارة الشارقة بمشاركة نخبة من المعماريين والفنانين المحليين والدوليين.

وتعقد جلسات الفعالية (عن بُعد) عبر تطبيق «زووم»، أيام الثلاثاء خلال الفترة الممتدة من 24 نوفمبر الجاري حتى 2 فبراير المقبل، عند الساعة السابعة مساءً، وتتناول أحدث التوجهات في مجال هندسة العمارة والتصاميم المختلفة، حيث يعرض الخبراء جملة من أحدث الرؤى والأفكار والمفاهيم المبتكرة والمعاصرة.

وتنطلق السلسلة يوم الثلاثاء، الموافق 24 نوفمبر الجاري، بجلسة تحمل عنوان «تصاميم دور العبادة» لمناقشة أبرز ملامح عملية تصميم دور العبادة بما يتناسب مع الديانات المختلفة، ويشهد يوم الثلاثاء، الموافق 8 ديسمبر المقبل، جلسة بعنوان «سد الثغرات»، لتناول أحدث توجهات الهندسة التي تميز تصميم الجسور، ومناقشة كيفية إعطاء هذه البنى التحتية قيمة تضاف إلى دورها التقليدي المتمثل في تسهيل التنقل والحركة.

وتنظم (شروق) الجلسة الثالثة يوم الثلاثاء، الموافق 22 ديسمبر، تحت عنوان «عمارة تنسيق المواقع»، وتتمحور حول ما ينبغي أن تكون عليه تصاميم المواقع الطبيعية، فهل تكون مكمّلاً ومتمّماً لهندسة العمارة، أو أن يكون جزءاً رئيساً منها.

وتحمل أولى جلسات العام المقبل عنوان «التصميم ما بعد المؤقت»، وتتناول سبل تصميم الملاعب والمجمعات الرياضيّة والساحات المؤقتة، يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، فيما تستكشف جلسة بعنوان «هندسة العمارة المسبقة الصنع» يوم الثلاثاء، الموافق 19 يناير المقبل، دور المشاريع الاستشرافية في تقديم منهج فعال ومستدام للبناء في ظل تنامي مفاهيم وتوجهات الأبنية المسبقة الصنع.

وتختتم سلسلة الجلسات يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 بجلسة تحمل عنوان «تجسيد العمارة»، وتركز على المناهج والاستراتيجيات الصحيحة التي يجب اتباعها ومراعاتها عند اختيار المواد والتصنيع.

وأكدت خولة الهاشمي، مدير المشاريع في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الدورة الثانية من «ديزاين سكيب الشارقة» تستهدف كافة الباحثين عن مصادر الإلهام المهني المتخصص، من المهندسين المعماريين والمصممين، والمخططين الاجتماعيين، ومطوري القطاع العقاري، وأفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وأضافت: يأتي إطلاق هذه الدورة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من سلسلة «واقع قطاع التصميم في الشارقة» العام الماضي على صعيد تشجيع المشاركين وإلهامهم من خلال قاعدة البيانات والمعلومات التي تناولت مدى تأثير هندسة العمارة على أنماط حياتنا ورفاهنا، كما أن المناقشات والمحادثات مع كبار المصممين والمهندسين المعماريين ستسهم في تسليط الضوء على أحدث المفاهيم الرائدة في مجال التصميم الحضري والممارسات المعمارية، تلبيةً لتطلعات من ينظر إلى العمارة على أنها تخصص فني.

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