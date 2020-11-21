تغريدات النجوم أحداث مغلفة بالفرح والسعادة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وقد تغلفت بالفرح وفاضت جنباتها بالسعادة، حيث جاءت معظم حسابات نجوم الخليج محملة بتغريدات التهاني بعدد من المناسبات الوطنية التي تشهدها منطقة الخليج، فيما بدا المشهد العربي مختلفاً، حيث احتفى النجوم بتكريمهم في مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي بدت هذا الأسبوع الأكثر نشاطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن خلال تغريداتها، كشفت عن بعض ملامح ألبومها الجديد، الذي انتهت من تسجيل كافة أغنياته أخيراً، وتعاونت فيه مع ثلة من الشعراء والملحنين، ومنهم الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله، كما تعاونت فيه مع الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي.

أغنية جديدة

أما الفنان عيضة المنهالي، فكشف عبر انستغرام وقناته على يوتيوب، عن أغنية «عطني أخبارك» التي كتبها الشاعر حمدان بالكيلة، ولحنها أحمد عبدالله، وأكد المنهالي عبر «ستوري انستغرام» نيته الكشف قريباً عن برنامجه في احتفالات اليوم الوطني الـ49 للإمارات. في حين احتفلت الفنانة هيفاء حسين بيوم ميلاد زوجها الفنان الدكتور حبيب غلوم، حيث نشرت عبر انستغرام، مقاطع مصورة من الحفل، وعلقت عليها بالقول: «كان يوماً جميلاً.. صادف اليوم ميلاد زوجي وعيالنا.. الحمد لله العيال كملوا سنة، والعمر كله يا رب». وعبر «ستوري انستغرام»، وجه الفنان أحمد الجسمي، الشكر إلى جامعة الشارقة، بعد تكريمه في مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام، الذي أقيم مطلع الأسبوع الماضي.

نجوم السعودية

من جهة أخرى، وجد عدد من نجوم السعودية في الذكرى السادسة للبيعة فرصة لتجديد الولاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث غرد الفنان عبادي الجوهر، بالقول: «الله يطول عمرك ويديمك ويعزك ويحفظك»، أما رابح صقر، فكتب عبر تويتر: «مبايعين على السمع والطاعة»، فيما نشر راشد الماجد في هذه المناسبة أغنية «عاشقينك» التي سبق أن قدمها العام الماضي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وفي الوقت ذاته كشف الماجد عن أغنيته الجديدة «سيدة العمر» وهي من ألحان سايد وكلمات خالد البذال.

أفضل ممثلة

عربياً، احتلت جوائز مهرجان الفضائيات العربية، موقع الصدارة في عدد من حسابات النجوم، ولا سيما أولئك الذين تم تكريمهم في المهرجان الذي استضافته القاهرة، حيث احتفلت الفنانة يسرا بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «خيانة عهد»، ونشرت مجموعة من الصور أثناء تسلمها الجائزة، وعلقت عليها بالقول: «محبة الناس رزق عظيم من الله وكنز لا يقدر بثمن»، في حين نشر الفنان محمد رمضان عبر انستغرام مجموعة صور له في مشاركته في المهرجان، حيث تسلم جائزة «أفضل ممثل» عن دوره في مسلسل «البرنس».

وعكة صحية

بالمقابل، احتلت الفنانة مي بو غصن، موقع الصدارة بعد تعرضها لوعكة صحية بعد وصولها إلى القاهرة، اضطرتها إلى العودة بعد مرور ساعات إلى بيروت، لتعتذر عن المشاركة في مهرجان الفضائيات العربية، وتسلم جائزتها كأفضل ممثلة عن مسلسل «أولاد آدم»، وغردت مي عبر تويتر بالقول: «بعد وصولي إلى القاهرة اضطررت إلى العودة إلى بيروت قبل المهرجان بسبب وعكة صحية مفاجئة»، وآثرت مي طمأنة جمهورها، وقالت: «أعتذر كثيراً من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت أتطلع لأن أكون بينكم وأن أتسلم الجائزة التي أفخر بها كثيراً».

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