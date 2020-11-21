«كورونا» يعيد إغلاق متاحف واشنطن

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ستعيد المتاحف العامة وحديقة الحيوانات في العاصمة الأمريكية واشنطن إغلاق أبوابها اعتباراً من الاثنين في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت المؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه المنشآت أول من أمس.

وجاء في بيان للمؤسسة «بعد عودة ظهور ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء على المستويين الإقليمي والوطني، ستعيد كل متاحف سميثسونيان، بالإضافة إلى حديقة الحيوانات الوطنية إغلاق أبوابها، مؤقتاً اعتباراً من يوم الاثنين 23 نوفمبر» من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها. وأعادت حديقة الحيوانات وبعض المتاحف في واشنطن فتح أبوابها أمام الزوار تدريجياً اعتباراً من نهاية يوليو، مع تدابير صحية منها التباعد الجسدي.

وما زالت معظم الأماكن الترفيهية مغلقة أو متوقفة في العاصمة الأمريكية، حيث توفي أقل من 700 شخص بقليل بـ«كوفيد 19» منذ بداية تفشي الوباء. وقد فرضت مدن أمريكية أخرى في الآونة الاخيرة قيوداً جديدة لمواجهة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بـ«كوفيد 19» الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في البلاد.

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