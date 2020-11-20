دوغلاس ستيوارت يفوز بجائزة بوكر للرواية لعام 2020

المصدر: (د ب أ)

أعلن الخميس فوز دوغلاس ستيوارت بجائزة بوكر للرواية لعام 2020 عن روايته "شوجي بين". وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف إسترليني (250ر66 ألف دولار).

وتم الإعلان عن الجائزة في حدث خاص بمبنى راوند هاوس في شمال لندن، والذي تم بثه مباشرة بسبب قيود الحد من مرض كوفيد-19.

وفي كلمته بمناسبة فوزه بالجائزة، عبر ستيورات عن شكره لوالدته وقرائه، وسكان مدينته جلاسكو الاسكتلندية وزوجه مايكل كاري.

وقال: "لا استطيع أن اصدق هذا ... شكرا لكم. شكرا جزيلا".

وتدور أحداث الرواية "شوجي بين" التي تستند إلى طفولة ستيوارت، في مدينة غلاسكو خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتروي قصة صبي صغير يعيش مع أم تكافح الإدمان.

وكان من بين الروايات الأخرى المنافسة على الجائزة، "السكر المحروق" لأفني دوشي، و"ملك الظل" لمازا منجستي، و"البرية الجديدة" لديان كوك، و"هذا الجسد المحزن" لتسيتسي دانجاريمبجا و"الحياة الحقيقية" لبراندون تيلور.

وكان من بين الضيوف المميزين في الحدث، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته كاميلا، ودوقة كورنوال.

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